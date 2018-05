Steven Spielberg dirige Leonardo DiCaprio nel biopic su Ulysses S. Grant?

Secondo quanto riporta Deadline, Steven Spielberg e Leonardo DiCaprio potrebbero tornare a collaborare in un nuovo progetto, a sedici anni di distanza dalla loro ultima fatica comune, Prova a prendermi. Il progetto in questione sarebbe un film biografico sul leader militare Ulysses S. Grant, generale dell'Unione durante la Guerra di Secessione.

Il biopic dovrebbe essere prodotto da Jennifer Davisson Killoran della LionsGate e dallo stesso DiCaprio con la sua Appian Way. David James Kelly si occuperà della sceneggiatura.

Steven Spielberg e Leonardo DiCaprio hanno lavorato insieme soltanto una volta, anche in quel caso in un biopic (nello specifico adattando un romanzo autobiografico), per il film Prova a prendermi (2002), incentrato sulla storia di Frank Abagnale Jr., con DiCaprio nel ruolo del giovane protagonista e Tom Hanks nei panni dell'agente Carl Hanratty, impegnato nel dargli la caccia. Hanks è stato recentemente diretto da Spielberg in The Post, insieme a Meryl Streep.

Dopo l'uscita nelle sale di Ready Player One, Steven Spielberg si sta proiettando verso nuovi progetti, come il nuovo capitolo del franchise di Indiana Jones e l'adattamento di West Side Story. Tuttavia Deadline scrive che il biopic su Grant è una delle priorità del regista.

Leonardo DiCaprio manca dal grande schermo dal 2015, quando recitò da protagonista in Revenant - Redivivo di Alejandro González Iñárritu, film che gli permise di vincere il tanto agognato Oscar quale miglior attore protagonista.

Ulysses S. Grant fu un leader militare impegnato nella lotta per i diritti civili e acerrimo nemico del Ku Klux Klan.