Steven Spielberg ha diretto il videoclip di Cannibal di Marcus Mumford con il cellulare!

Steven Spielberg è uno che sperimenta molto. Dopo aver toccato vari generi e aver dato vita sia a blockbuster sia a film d'autore, il regista di West Side Story si è dato alla musica: ha infatti girato il videoclip del nuovo singolo di Marcus Mumford, Cannibal, interamente con il suo cellulare.

Il cantante è noto per essere parte del gruppo folk rock britannico Mumford & Sons, ma è pronto ora al lancio della sua carriera da solista con l'arrivo dell'album in uscita il 16 Settembre, Cannibal, che prende il nome proprio dal singolo.

Il video musicale della canzone, disponibile dal 14 Luglio, è stato realizzato da Spielberg in bianco e nero, e vede Mumford mentre si esibisce su un piccolo palco di fronte a uno sfondo nero. Si parte da un primo piano che si allontana pian piano mentre la canzone prosegue, rivelando più dell'ambiente circostante e allontanando gli spettatori da Mumford. Quando la canzone raggiunge il culmine, torniamo agli intimi primi piani del cantante, che proseguiranno fino alla conclusione del brano.

"Sono stato sopraffatto dal supporto delle persone intorno a me per portare questa musica a voi," ha rivelato Mumford in una nota. "E non riesco ad esprimere tutta la mia gratitudine. Quando le persone capiscono, impazzisco. Kate e Steven hanno capito e non posso ringraziarli abbastanza. Grazie Kate [produttrice, art director, dolly grip]. Grazie Kristie [produttrice, videomaker BTS]. Grazie Steven."