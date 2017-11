Steven Spielberg ha consigliato Christopher Nolan per la lavorazione di Dunkirk

ha dato qualche consiglio aper la lavorazione di Dunkirk . Nella filmografia di Spielberg uno dei suoi lavori più belli èe Nolan si è avvalso di alcune indicazioni del regista di, anche se la direzione presa da Dunkirk poi si è abbastanza differenziata.

Nel corso di una chiacchierata con Variety, Steven Spielberg ha dichiarato:"Conoscendo e rispettando Chris come uno dei cineasti attuali più dotati d'immaginazione, gli ho consigliato di mettere la sua immaginazione in secondo piano, come feci io con Ryan, per dare la precedenza alla ricerca, in modo da cogliere questo dramma storico con autenticità."

Christopher Nolan tuttavia decise poi di allontanarsi un po' da un tipo di film bellico, seppur straordinario, come Salvate il soldato Ryan:"Il film non ha perso la sua forza, ha un inizio davvero terrificante, con sequenze terribili e insostenibili. Non volevamo competere con Salvate il soldato Ryan che è una pietra miliare ma mi sono reso conto che ero alla ricerca di una tensione diversa. Avevo bisogno di suspense e questo linguaggio implica che non devi mai distogliere lo sguardo dallo schermo. Come il linguaggio dell'horror è un tipo di tensione diverso perché ti copri gli occhi. Abbiamo costruito le nostre scene sul rischio fisico e non sul sangue o sulla violenza."