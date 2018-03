Steven Spielberg conferma il sequel di Tintin, ma tra almeno tre anni

Era il 2011 quando usciva nelle sale cinematografiche Le avventure di Tintin - Il segreto dell'unicorno , adattamento cinematografico del famoso fumetto diretto da. I piani erano quelli di averealla regia del sequel.

Però, con la produzione della trilogia de Lo Hobbit, questo sequel è stato accantonato e da allora il nulla. Ora, durante la promozione del suo nuovo film, l'acclamato Ready Player One, Spielberg ha confermato che il sequel de Le Avventure di Tintin è ancora in fase di sviluppo e che Peter Jackson ci lavorerà presto. Notizie positive, dunque, ma Spielberg chiarisce che, in ogni caso, non vedremo la pellicola sul grande schermo prima di tre anni.

"Peter Jackson deve fare la seconda parte. Se tutto procederà per il meglio, inizierà a lavorare alla sceneggiatura molto presto" ha spiegato Spielberg ai microfoni del magazine francese Premiere "Visto che l'animazione prenderà due anni di lavorazione, direi che il pubblico non deve aspettarsi il film prima di tre anni. Ma Peter ci lavorerà. Tintin non è un progetto morto!".

Insomma, sembra proprio che il sequel de Le Avventure di Tintin per la regia di Peter Jackson verrà realizzato ma non dovremmo vederlo al cinema prima del 2021. Quindi, dita incrociate per tutti i fan!