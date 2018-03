Steven Spielberg conferma: "Le riprese di Indiana Jones 5 ad Aprile 2019!"

Mentre il suoè atteso nelle sale tra due settimane, il registaè stato ieri ospite agli, evento durante il quale il cineasta ha avuto modo di parlare di uno dei suoi prossimi e attesissimi progetti: Indiana Jones 5

Parlando così del film durante un'intervista, Spielberg ha avuto modo di confermare l'inizio delle riprese del quinto capitolo della saga dedicata alle avventure dell'archeologo più amato e affascinante del grande schermo, che sarà ovviamente interpretato ancora una volta dal grande Harrison Ford.



Queste le parole del regista: "Vale sempre la pena viaggiare quando si tratta di lavorare con questi grandi talenti provenienti dal Regno Unito. Gli attori, la troupe, i cioccolatini, le scintille, i piloti. Insomma tutti quelli che mi hanno aiutato a realizzare i miei film qui in Inghilterra e continueranno ad aiutarmi a realizzare i miei film quando tornerò il prossimo aprile 2019 per cominciare le riprese di Indiana Jones 5".



Indiana Jones 5 è stato scritto da David Koepp e sarà nuovamente prodotto da Kathleen Kennedy della LucasFilm e da Frank Marshal. La data d'uscita del film è attualmente prevista per il 20 luglio 2020 e non ci sono altri membri confermati provenienti dai cast precedenti.