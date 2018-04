Steven Spielberg conferma che Indiana Jones 5 sarà l'ultimo capitolo per Harrison Ford

The Sun riporta che il regista di Ready Player One, Steven Spielberg, ha affermato che Indiana Jones 5 sarà l'ultimo film di Harrison Ford nel franchise. Spielberg si è poi soffermato su altri aspetti controversi del futuro di Indiana Jones, discutendo anche di un particolare interessante e che ha diviso i fan negli ultimi tempi.

"Questo sarà sicuramente l'ultimo film di Indiana Jones per Harrison Ford, ne sono sicuro, ma certamente continuerà (a recitare)". Spielberg ha parlato della possibilità che Indiana Jones in futuro sia interpretata da una donna. Nonostante sia conscio del fatto che i fan potrebbero indignarsi ad una tale prospettiva, Steven Spielberg pensa che questo sia un cambiamento che debba avvenire.

"Dovremmo cambiare il nome da Jones a Joan. E non ci sarebbe nulla di sbagliato in questo" ha concluso.

Le riprese di Indiana Jones inizieranno nell'aprile 2019, con la data d'uscita prevista per luglio 2020. Il film vedrà nuovamente Steven Spielberg collaborare con Harrison Ford, che ritorna in uno dei suoi ruoli storici, e i produttori del franchise, Kathleen Kennedy e Frank Marshall. La sceneggiatura è stata scritta da David Koepp.

Il famoso archeologo ed esploratore Indiana Jones è un personaggio nato nel 1981, protagonista del primo film, I predatori dell'arca perduta - inserito fra i 100 Greatest American Films of All Time - e successivamente ha entusiasmato il pubblico nel 1984 con Indiana Jones e il tempio maledetto, Indiana Jones e l'ultima crociata (1989) e Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo (2008).

I quattro film hanno fruttato quasi due miliardi di dollari al botteghino mondiale. Steven Spielberg in precedenza aveva promesso qualcosa di speciale per questo quinto capitolo mentre Bob Iger, presidente e amministratore delegato della Disney, ha dichiarato che Indiana Jones 5 non sarà l'ultimo film della saga.