Steven Spielberg compie 76 anni: 'Sono colpevole di aver dato il via all'era digitale'

Per il cinema il 18 dicembre è qualcosa di molto simile al Natale: ricorre oggi infatti il compleanno di Steven Spielberg, uno che non crediamo di compiere un azzardo nell'annoverare tra quei registi capaci d'incarnare lo spirito stesso della settima arte. Possibile, dunque, ignorare i 76 anni di un personaggio simile?

La risposta la lasciamo a voi, ma noi non siamo certo disposti a farlo: nel fare i nostri umili auguri ad uno degli ultimi totem del cinema ancora in attività, ci sembra dunque giusto ribadirne l'importanza per l'evoluzione anche tecnica del cinema, riprendendo alcune dichiarazioni di Spielberg stesso sulle conseguenze (positive o meno) di quanto fatto ormai 30 anni fa con Jurassic Park.

"Sono colpevole quanto chiunque altro, perché ho aiutato a dare il via all'era digitale con Jurassic Park. Il pericolo è che se ne possa abusare al punto che non ci sia più niente che faccia strabuzzare gli occhi. La differenza tra il fare Lo Squalo e il fare La Guerra dei Mondi è che oggi io posso realizzare qualunque cosa immagini. All'epoca, quando lo squalo meccanico doveva essere riparato, io dovevo rendere spaventosa l'acqua" furono le parole del regista di Schindler's List.

Spielberg prosegue: "Oggi ci sarebbe uno squalo digitale. Costerebbe moltissimo, ma non si romperebbe mai. Come risultato probabilmente l'avrei utilizzato quattro volte di più, ma ciò avrebbe reso il film quattro volte meno spaventoso. Lo Squalo è spaventoso grazie a ciò che non vedi". Cosa ne pensate? La digitalizzazione è stata un danno o tutto sta nell'utilizzarla con consapevolezza? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di The Fabelmans, l'ultima fatica di Steven Spielberg attualmente in sala.