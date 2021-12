Steven Spielberg compie 75 anni: tutti i film del regista da guardare su Netflix

Steven Spielberg in questi giorni è sulla bocca di tutti grazie al remake di West Side Story, che sta incantando pubblico e critica nelle sale, e che da noi arriverà in tempo per Natale. Però oggi è anche il suo 75esimo compleanno, e quale modo migliore di festeggiarlo se non con una maratona dei suoi film su Netflix?

Il 18 dicembre compie gli anni uno dei più grandi nomi nella storia del cinema e della televisione, Steven Spielberg.

Regista, produttore e sceneggiatore, Spielberg ha lasciato e sta continuando a lasciare un'impronta indelebile sul grande e piccolo schermo, e a 75 anni ci regala ancora capolavori come la sua ultima fatica, il nuovo West Side Story.

Intanto però che ne attendiamo l'uscita nelle sale italiane, possiamo sempre aprire Netflix e festeggiare il regista (ri)guardando alcuni dei suoi più celebri titoli.

Sulla piattaforma streaming troverete infatti disponibili Prova a Prendermi, con Leonardo DiCaprio e Tom Hanks; Hook - Capitan Uncino, con Robin Williams e Dustin Hoffman (e di recente abbiamo anche scoperto che Hook doveva essere un musical inizialmente!); La Guerra dei Mondi, con Tom Cruise; The Terminal e Salvate il Soldato Ryan, sempre con Tom Hanks; Schindler's List, con Liam Neeson e Ralph Fiennes; Lo Squalo, con Roy Scheider e Robert Shaw; e poi ovviamente Jurassic Park, seguito dal secondo capitolo, Jurassic Park - Il Mondo Perduto. Inoltre, per i fan dell'animazione, è disponibile per la visione anche Le Avventure di Tin Tin - Il Segreto dell'Unicorno.

E voi, quali di queste pellicole dirette da Spielberg avete amato di più? Fateci sapere nei commenti.