Steven Spielberg: che fine ha fatto il suo cinecomic DC Films Blackhawks?

Nell'ormai lontano 2018 la DC Films aveva annunciato Blackhawks, un nuovo cinecomic sviluppato nientemeno che da Steven Spielberg, leggendario regista di Indiana Jones e Incontri ravvicinati del terzo tipo.

Ma, complice anche la pandemia, del film si sono perse le tracce: che ne è stato dunque del progetto? Cerchiamo di fare chiarezza.

Nei tre anni successivi all'annuncio gli aggiornamenti su Blackhawks sono stati praticamente inesistenti, anche se qualche mese fa, circa a Natale 2020, lo sceneggiatore David Koepp - frequente collaboratore di Spielberg - pubblicò una foto inequivocabile sulla sua pagina ufficiale di Instagram. Come potete vedere anche voi nel post in calce, l'autore è (era) a lavoro sul copione del film, che tra l'altro si intravede nell'immagine pubblicata sui social.

All'epoca dell'annuncio di Blackhawks si pensava che Spielberg avrebbe iniziato a lavorare al progetto dopo aver concluso il suo remake di West Side Story, ma quel film è ancora inedito a causa della pandemia e probabilmente la cosa ha avuto un effetto domino sull'agenda del cineasta. A quel tempo, tra l'altro, Spielberg era ancora legato ad Indiana Jones 5, successivamente passato nelle mani di James Mangold. Tuttavia il destino di Blackhawks rimane ancora incerto, dato che nelle scorse settimane è stato annunciato che Spielberg dirigerà anche un dramma autobiografico basato sulla propria infanzia.

Come sempre la scrivania dell'autore è stracolma di progetti (i fan ancora attendono il sequel di Tintin!) ma è probabile che Blackhawk sia ancora tra questi: del resto recentemente la DC Films ha annunciato la cancellazione di alcuni cinecomics precedentemente annunciati (come New Gods e The Trench), ma il film di Spielberg non è stato menzionato tra i progetti depennati dalla Warner Bros. Al momento, dunque, non resta che aspettare nuove informazioni ufficiali.