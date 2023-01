Steven Spielberg, quante chance ha di vincere agli Oscar 2023 con The Fabelmans?

The Fabelmans è stato uno dei film più acclamati della fine del 2022: l’ennesimo successo del regista di E.T., da sempre in grado di mettere d’accordo critica e pubblico per quanto riguardi i propri lavori.

Candidato a ben sette premi Oscar, il film del cineasta di Cincinnati, è in lizza per tutti i premi più importanti dell’Academy e punta ad accrescere il numero di statuette vinte da Spielberg a quattro, dopo le vittorie di Schindler’s List (miglior film e migliore regia) e Salvate il soldato Ryan (premio alla regia) e le numerose nomination accumulate nel corso della sua decennale carriera.

Il film autobiografico dovrà vedersela, per il premio come miglior film, con una concorrenza eterogenea e di tutto rispetto, tra cui spiccano Everything Everywhere All at Once e Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale, che sembrano essere in vantaggio rispetto a blockbuster meno impegnativi quali Avatar - La via dell’acqua e Top Gun: Maverick.

Le nomination come miglior attrice protagonista, miglior attore non protagonista, miglior scenografia e miglior colonna sonora (John Williams è diventato il più vecchio nominato di sempre agli Academy Awards) si aggiungono a quelle per la miglior scenografia, per la miglior sceneggiatura originale e per il miglior regista, premio per cui Spielberg è un favorito d’obbligo.

Data la mole di candidature accumulate sembra più che plausibile la possibilità per The Fabelmans di portarsi a casa almeno una statuetta tra le principali, nonostante la grande impressione che ha destato Everything Everywhere All at Once, scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, candidato a sua volta a undici premi.

Spielberg ha già annunciato di non aver alcuna intenzione di ritirarsi e ha pronti diversi colpi in canna per continuare a stupirci, come fa da ormai oltre cinquant’anni, grazie alla magia del suo cinema.