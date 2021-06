Steven Spielberg, nel biopic sulla sua vita anche una star di C'era una volta a Hollywood!

Continua ad arricchirsi il cast del nuovo film autobiografico di Steven Spielberg, che racconterà l'infanzia in Arizona del regista di E.T. e Jurassic Park. Da qualche tempo è stato annunciato Paul Dano nel ruolo del padre del cineasta, e ora, stando a quanto riporta Deadline, è ufficiale anche l'ingaggio della piccola Julia Butters.

L'attrice, 12 anni, interpreterà la sorella di Steven Spielberg, mentre come sappiamo Seth Rogen interpreterà suo zio.

Julia Butters, a dispetto della giovanissima età, ha già un curriculum di tutto rispetto: ha recitato in show come Transparent e American Housewife, e al cinema ha conquistato il pubblico nel ruolo di Trudi Fraser in C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino. È rimasto impresso nella memoria, infatti, il suo dialogo "da pari a pari" con un Leonardo DiCaprio in piena crisi d'identità, in una pausa del lavoro sul set (entrambi interpretano degli attori).

Gli altri attori già confermati nel film, ancora senza titolo, saranno Gabriel LaBelle nel ruolo di un giovane Steven Spielberg e Michelle Williams nel ruolo della madre del regista. Le riprese dovrebbero iniziare questa estate e l'uscita del biopic è al momento prevista per il 2022. Per Steven Spielberg si tratta anche del ritorno alla sceneggiatura dai tempi di A.I. - Intelligenza Artificiale (2001): ha infatti scritto il film insieme al suo storico collaboratore Tony Kushner.