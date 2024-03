Steven Spielberg assume Justine Triet: 'Scriverò una sceneggiatura per lui, non ci credo'

Gli Oscar 2024 non sono soltanto premi, siparietti dal palco, performance e polemiche, ma anche una possibile occasione per stringere nuovi improbabili accordi lavorativi: e questo è proprio quello che è successo tra Steven Spielberg e Justine Triet.

Dopo aver vinto la Palma d’Oro e l’Oscar per la sceneggiatura originale con il suo film Anatomia di una caduta, infatti, la regista francese Justine Triet e il marito e co-sceneggiatore Arthur Harari sono già nel mirino di Hollywood, con uno dei produttori del film che ha detto a RTL: “È richiesta da tutta Hollywood, è corteggiata da tutti, produttori, attori, attrici, sceneggiatori…Steven Spielberg ha voluto incontrare Justine e Arthur, ha adorato il loro film e ha persino offerto loro di scrivere una sceneggiatura per lui."

Justine Triet ha confermato questa indiscrezione sul tappeto rosso degli Oscar, dichiarando: "L'incontro con Steven Spielberg è stato surreale: Arthur si è ritrovato per caso seduto di fianco a lui durante il pranzo pre-Oscar e hanno parlato per un'ora. Alla fine è venuto fuori che Spielberg voleva organizzare un incontro con noi, e ci ha offerto di scrivere una sceneggiatura per lui. È semplicemente la cosa più assurda che ci sia mai capitata."

Resta da vedere che tipo di progetto potrà venire fuori, ma la curiosità è già altissima. Per altre letture vi ricordiamo che il prossimo film di Spielberg sarà Bullitt, sequel del cult con Steve McQueen.