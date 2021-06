Steven Spielberg, in arrivo un reboot de Lo Squalo? La folle idea della Universal!

Lo Squalo di Steven Spielberg è considerato uno dei film più belli di tutti i tempi e, insieme a Star Wars di George Lucas, ha contribuito a rilanciare i botteghini di Hollywood dando il là all'era dei blockbuster così come la conosciamo oggi.

Il valore commerciale del franchise si è fatto valere anche in diversi sequel, ma adesso che la Amblin ha firmato un accordo di produzione con Netflix, secondo Deadline la Universal avrebbe contattato Spielberg per un ritorno alla saga de Lo Squalo. Come si legge sulla testata hollywoodiana: "Deadline ha sentito di recente che la Universal ha affrontato l'argomento Lo Squalo, proponendo un reboot del classico di Spielberg, col regista coinvolto in un ruolo di produttore, ma la risposta è stata un deciso no. Alcuni alla Universal e alla Amblin hanno affermato che non si è trattato di una conversazione recente, e che l'idea sarebbe sorta qualche tempo fa."

Ad oggi nessuno dei film di Steven Spielberg è mai stato oggetto di reboot, dunque sebbene il categorico 'no' alla Universal potrebbe non essere una notizia particolarmente sorprendente, di sicuro molti fan saranno contenti nel sapere che il regista è ancora molto protettivo nei confronti della sua eredità. Nel frattempo, dopo aver rinunciato alla regia di Indiana Jones 5 e in attesa di presentare al mondo il remake di West Side Story, in uscita entro la fine del 2021, Spielberg si sta preparando alla realizzazione del suo nuovo film, un biopic sulla sua infanzia.

Per quanto riguarda il futuro della Amblin in collaborazione con la Universal, oltre a Jurassic World: Dominion in uscita del 2022, dovremo aspettare futuri aggiornamenti.