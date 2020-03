Steven Spielberg e l'AFI scelgono Il Mago di Oz per introdurre l'AFI Movie Club

Un film senza tempo per dare avvio a un'iniziativa atta a far passare il tempo (in quarantena). Il Mago di Oz è stato scelto da Steven Spielberg e dall'American Film Institute come pellicola inaugurale dell'AFI Movie Club.

In questi giorni di quarantena, quale miglior modo per passare le giornate se non dedicandosi a ciò che si ama?



E se amate il cinema, Steven Spielberg e l'American Film Institute hanno quello che fa per voi: ogni giorno l'appena lanciato AFI Movie Club sceglierà una pellicola che tutti gli appassionati della settima arte possono vedere comodamente dalla propria dimora, provvedendo un'esperienza visiva comune in un periodo di isolamento.



Il film sarà disponibile sul sito ufficiale dell'AFI Movie Club (AFI.com/MovieClub) cliccando su uno dei servizi di streaming menzionati direttamente sotto al titolo. Dei supplementi (fun fact, domande, discussioni e materiale d'archivio) saranno forniti assieme al lungometraggio per favorire interazione e interattività e, in determinate occasioni, a scegliere e presentare il film del giorno potranno essere anche degli illustri esponenti del panorama cinematografico, come per l'appunto l'icona vivente Steven Spielberg con la pellicola del 1939 con protagonista Judy Garland.



"L'obiettivo dell'AFI è quello di vivere in un mondo in cui l'arte trionfa sull'ansia. Siamo onorati di avere il più grande narratore dei nostri giorni, Steven Spielberg, a mostrarci il cammino" ha dichiarato Bob Gazzale, Presidente e CEO dell'AFI.



E voi, seguirete l'iniziativa? E quali film sperate che vengano scelti? Fateci sapere nei commenti.