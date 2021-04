Steven Spielberg, i 20 film preferiti dal regista di Jurassic Park: ecco la lista

Intervistato dall'AFI, Steven Spielberg ha raccontato quelle che sono le 20 pellicole che hanno segnato in qualche modo la sua formazione e alimentato la sua passione per il mondo del cinema. Spielberg è uno dei registi che dall'amore per il cinema hanno saputo trarre ispirazione per i propri film, come dimostrano i vari omaggi.

"Successo o fallimento che sia, sono orgoglioso di ogni singolo film che ho diretto. Sono sempre stato molto fiducioso, credo che non sia strano da parte mia. Non voglio definirmi ottimista. Voglio dire che sono sempre stato pieno di speranza. Non l'ho mai persa" ha dichiarato Spielberg nell'intervista.



Tra i film inseriti nella lista dal regista di Jurassic Park ci sono anche Sentieri selvaggi di John Ford e Lawrence d'Arabia di David Lean:"Cerco di noleggiare un film di John Ford prima di iniziare ogni film, semplicemente perché m'ispira. È come un pittore classico, celebra la cornice, non solo quello che c'è dentro. Lawrence d'Arabia è stato il film che mi ha spinto ad iniziare il viaggio [...]. Sono state le piccole cose che mi hanno provocato a voler sapere di più su come vengono realizzati i film. Lean è stato in grado di raccontare storie così piccole, ritratti intimi che sono davvero vicini alla vita che Lawrence stava vivendo e a cui stava sopravvivendo".

A febbraio Steven Spielberg si è detto convinto che il cinema non morirà. Nel frattempo scopriamo le sue preferenze.

La lista:

- La vita è meravigliosa (1946)

- Il padrino (1972)



- Fantasia (1940)

- Joe il pilota (1943)



- Guardiani della Galassia (2014)

- La guerra dei mondi (1953)



- Psyco (1960)



- 2001: Odissea nello spazio (1968)

- Lawrence d'Arabia (1962)



- Quasi amici (2011)

- Il cavaliere oscuro (2008)



- I 400 colpi (1959)

- Effetto notte (1973)

- Quarto potere (1941)

- Capitani coraggiosi (1937)

- I migliori anni della nostra vita (1946)

- Sentieri selvaggi (1956)

- Tootsie (1982)

- I Sette Samurai (1954)

- Dumbo (1941)



