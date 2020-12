Steven Soderbergh, il regista spiega perché non dirigerebbe mai un cinecomic

Nel corso di una recente intervista al podcast Happy Sad Confused per promuovere il suo ultimo film, Let Them Talk con Meryl Streep, il regista Steven Soderbergh ha avuto modo di rispondere a una domanda relativa ai cinecomic, spiegato il perché non dirigerebbe mai un film sui supereroi, genere a lui un po' avverso.

Ecco la risposta di Steven Soderbergh alla domanda del conduttore Josh Horowitz, che ha tirato in ballo alcuni rumor che lo volevano tra gli autori considerati per la regia dei Fantastici 4 dei Marvel Studios:



"Non potrei e non vorrei dirigere un film del genere semplicemente perché non sono cresciuto leggendo questa roba. Sì, penso che per dirigere qualcosa di simile devi amare i fumetti. E come già detto altrove, devi essere una di quelle persone disposte ad andare al cinema a vedere questi film. Semplicemente non sono questo tipo di persona. E non saprei davvero da dove cominciare. Non riuscirei neanche a trovare il Nord perché tutto questo non ha mai fatto parte del mio bagaglio d'interessi durante la mia crescita. Quindi... non lo so, non sono uno snob. Mi piacciono tante cose differenti. Voglio solo fare un buon lavoro quando mi metto a lavorare. E onestamente mi sentirei incapace di fare un buon lavoro su di un film del genere. Per quanto mi concerne, un film di Ocean è quanto di più vicino possibile a un film di supereroi o qualcosa di simile, dove c'è un'attività leggermente fuori misura".



