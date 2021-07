Steven Soderbergh racconta il suo nuovo film tra Hitchcock, la Conversazione e Panic Room

Mentre su HBO Max ha da poco debuttato No Sudden Move, nuova pellicola diretta da Steven Soderbergh con protagonisti Benicio Del Toro e Don Cheadle, il regista ne ha approfittato per svelare dei nuovi dettagli sul suo prossimo progetto, Kiwi, un thriller ambientato in era Covid.

Durante un'ospitata al podcast Happy Sad Confused, Soderbergh ha descritto il film com un techno-thriller psicologico sulla scia de La Conversazione di Francis Ford Coppola, incentrato sui problemi di ascolto dei dispositivi vocali contemporanei come Alexa e Siri

"È ambientato all'indomani del Covid-19, ed è un aspetto della storia", ha spiegato il filmmaker. "Oltre a questo, c'è una questione molto contemporanea e legate alle grandi aziende tecnologiche che hanno dispositivi di ascolto in molte case, e che dati stanno raccogliendo? E se lavorassi per una di queste aziende analizzando i flussi che sono stati segnalati per un motivo o per l'altro? Qualcosa che il software di riconoscimento vocale non riesce a capire. Serve un analista umano per ascoltarlo. E lei sente qualcosa di... non bello."

Oltre al capolavoro del regista de Il Padrino, Soderbergh ha citato come ispirazioni un grande classico del cinema di tensione come Una finestra sul cortile di Alfred Hitchcock e il più recente Panic Room di David Fincher. "Tutte le mia cose preferite. È un'idea che David Koepp mi ha lanciato un paio di anni fa. La mia filosofia quando le persone ti propongono qualcosa, se non è un grande sì allora è un no. Questo era un grande sì."

In arrivo su HBO Max entro la fine del 2021, Kiwi vede nel cast Zoe Kravitz, Byron Bowers, Jaime Camil, Jacob Vargas, Erika Christensen (“Traffic”), Derek DelGaudio e Devin Ratray.