Steven Soderbergh sugli Oscar 2021: 'Vi sembrerà di guardare un film'

Diciamocelo chiaramente, le premiazioni quest'anno non sono state molto entusiasmanti. Le star potevano assistere al proprio trionfo praticamente stando in pigiama, ma Steven Sodebergh che di recente ha detto la sua sulla scelta della Warner Bros, promette che gli Oscar 2021 saranno decisamente diversi.

In una recente conferenza stampa con i colleghi produttori Jesse Collins e Stacey Sher, il regista ha garantito che guardare gli Academy Awards sarà come guardare un film a tutti gli effetti.

"Sarà qualcosa che non è mai stato fatto prima, quindi ci aspettiamo grandi cose" ha detto Sodenbergh senza svelare alcun particolare sulla serata degli Oscar 2021. Aggiungendo poi che i presentatori non avranno molto campo libero e dovranno infatti recitare dei copioni prestabiliti, precisando che "sembrerà di guardare un film".

Soderbergh ha anche chiarito che le restrizioni per il Covid-19 giocheranno un ruolo importante in questi primi Oscar post pandemia, dicendo: "Le mascherine giocheranno un ruolo molto importante nella storia di questa sera".

Il tono, tuttavia, non sarà cupo, anche se alcuni dei film nominati a questi Oscar 2021, come Nomadland e Judas and the Black Messiah, lo sono. "Sarà uno spettacolo molto sincero, e sarà anche ottimista", ha detto Collins, che è stato anche coinvolto nelle nella realizzazione dei Grammy e nello spettacolo del primo tempo del Super Bowl. "Ci mostrerà dove possiamo andare in futuro. E penso che sia esattamente quello che devono essere gli Oscar in questo momento".

"Dobbiamo riconoscere tutto quello che abbiamo passato in questi mesi", ha aggiunto Sher, "ma dobbiamo anche lottare per il cinema".

Tra i presenti alla cerimonia di premiazione per gli Oscar 2021 ci sarà anche Laura Pausini.