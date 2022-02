Steven Soderbergh sincero: 'Girare un film dell'MCU? Non c'è sesso!'

Mentre il suo ultimo film No Sudden Move arriva in Italia, il regista Steven Soderbergh ha parlato ai microfoni di The Daily Beast del motivo per cui ha sempre evitato la regia dei film sui supereroi fino ad ora.

La prima domanda che gli è stata posta è stata se volesse effettivamente realizzarne uno, e la sua risposta è stata molto onesta: "non proprio". Qualcosa che sicuramente non ci si aspetta, considerando che al giorno d'oggi molti registi celebri hanno finito per dirigere pellicole dedicate ai supereroi. Tuttavia il suo parere su questo tipo di prodotti non è come quello espresso spesso da Scorsese sulla Marvel. "Non sono uno snob; non è che creda che siano di livello inferiore", ha spiegato Soderbergh. "Sono soltanto troppo legato alla terra per essere davvero libero in un universo in cui la fisica newtoniana non esiste. Mi manca semplicemente immaginazione in merito, motivo per cui l'unica esperienza che ho avuto con il genere della pura fantascienza (Solaris del 2002) è stata fondamentalmente quella di un film drammatico ambientato su un'astronave."

In generale il problema principale per il regista è la mancanza di un comportamento umano realistico da parte dei protagonisti di questi film, che vivono in un mondo senza sesso. "L'universo fantascientifico generalmente non coinvolge molto sesso" dice infatti il regista, che lo crede un elemento fondamentale nelle dinamiche umane. Tutto ciò porta Soderberg a chiedersi: "Chi paga queste persone? Per chi lavorano? Come nasce questo impiego?". Domande assolutamente legittime. Insomma, il problema non è se sia cinema o meno per il regista, ma è che lui con questo tipo di narrazione non "sa da dove cominciare".