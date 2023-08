Steven Soderbergh contro Netflix e Max: 'Perché nascondete i vostri numeri?'

Steven Soderbergh lavora nell'industria dell'intrattenimento fin dagli anni Ottanta, grazie a progetti quali Erin Brockovich, Traffic e Dietro i candelabri, ma non ne accetta tutte le dinamiche: basti pensare alla tendenza dei servizi streaming di nascondere i loro numeri.

"Be'" ha dichiarato, "ci sono due ragioni principali se non riceviamo tutte le informazioni. In primo luogo, [i servizi streaming] stanno guadagnando molti più soldi di quanto noi possiamo immaginare e di quanto loro stessi siano disposti ad ammettere. Non vogliono che Wall Street scopra la polvere sotto il tappeto, perché ci sarebbe una resa dei conti. Ed ecco l'altra ragione. Personalmente, preferirei lavorare in un business in cui non so cosa sta succedendo. Se devo tagliarmi i capelli, lavorare in quell'azienda e scommettere di più su me stesso ricevendo meno anticipo – cosa che ho già fatto in passato –, allora va bene". Tuttavia, Steven Soderbergh è in controtendenza riguardo l'intelligenza artificiale, poiché ammette di "non averne paura".

Quali sarebbero gli esiti della rivelazione? "Potrebbe generare, almeno potenzialmente, una drastica riduzione dei prodotti che vengono realizzati. Se distruggiamo la tendenza fin dal principio e scopriamo che la matematica è funky... be', soltanto a quel punto assisteremo a una vera trasformazione. La mia sensazione – sto agendo da una posizione di privilegio – è che prima sveliamo le carte meglio è: in un modo o nell'altro dobbiamo ricostruire il settore, quindi tanto vale iniziare fin da subito".

Con i dati corretti, infatti, tanto gli attori quanto gli sceneggiatori potranno essere retribuiti adeguatamente e i risultati ambiti dagli scioperi in corso troverebbero la loro concreta realizzazione. Per approfondire l'argomento, ecco lo sciopero di attori e sceneggiatori spiegato bene.