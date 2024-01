Steven Soderbergh dice no a un nuovo film della saga di Ocean's: 'La serie è conclusa'

Negli ultimi anni sono molti i registi che hanno ripreso in mano alcuni tra i loro migliori film per poi proporne un seguito, a volte ben riuscito ed altre è risultato al di sotto delle aspettative. Indubbiamente uno dei franchise che più si presterebbe a questa operazione è quello di Ocean's, diretto da Steven Soderbergh.

Ecco quindi che, mentre vi invitiamo a leggere le ultime novità su Il Gladiatore 2, sembra però improbabile per il cineasta tornare a lavorare sulla sua saga di punta.

Più di un decennio dopo l'uscita nelle sale di Ocean's Thirteen, il regista ha dichiarato di non essere affatto intenzionato a tornare a lavoro su un nuovo capitolo, ed anzi ha ammesso che ha rifiutato la proposta fattagli in merito alla direzione del prequel che è stato messo in cantiere di recente.

Si è così espresso Steven Soderbergh durante una recente intervista con Variety: "Dopo aver realizzato il terzo capitolo, sento che la storia si è conclusa per me ormai. Quando Warner mi ha contattato ho detto loro di no, semplicemente perché non sono interessato. Sto puntando ad altro al momento".

Voi che ne pensate? Siete curiosi di vedere questo nuovo Ocean's? In attesa di saperne di più, ecco la nostra recensione di Gravity, altra pellicola con protagonista George Clooney.