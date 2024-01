Steven Soderbergh dirige Michael Fassbender e Cate Blanchett nel nuovo thriller Black Bag

Cate Blanchett e Michael Fassbender saranno i protagonisti di Black Bag, un nuovo thriller di spionaggio diretto da Steven Soderbergh che è stato appena messo in vendita sul mercato di Hollywood.

Il film, passato in questi giorni sulla scrivania di diversi studi cinematografici classici e streamer in cerca di finanziamenti e piani per la distribuzione, è stato scritto dall'acclamato sceneggiatore David Keopp, all'ennesima collaborazione con l'infaticabile regista: i due la prossima settimana presenteranno il loro nuovo thriller Presence in anteprima al Sundance Film Festival, che ha aperto i battenti giovedì.

Come molti dei progetti di Soderbergh, anche i dettagli su Black Bag sono tenuti segreti, sebbene sia stato rivelato che il film sarà un thriller ambientato nel mondo dello spionaggio la cui storia sarà ambientata nel Regno Unito. L'idea è quella di iniziare le riprese a maggio a Londra, ma attualmente non sono ancora stati fissati degli accordi precisi. Sia Cate Blanchett che Michael Fassbender hanno già lavorato con Soderbergh: l'attrice è apparsa nel noir del 2006 The Good German e in Ocean's 8, prodotto dal prolifico autore per il franchise Ocean's 11, mentre l'attore ha recitato in Haywire, il film d'azione con Gina Carano. Inoltre, David Koepp e Soderbergh avevano già realizzato Kimi, l'acclamato thriller pandemico con Zoe Kravitz.

