Steven Soderbergh ha quasi diretto un film di Bond e ingaggiato i Coen per i film di Ocean

In una recente intervista, Steven Soderbergh ha parlato un po' della sua carriera, confermando i rumor che lo volevano vicino al dirigere un film di James Bond, e commentando quelli che avrebbero voluto i fratelli Ethan e Joel Coen nel cast dei film di Ocean.

Per prima cosa, Bond.

È vero che il regista ne parlò con Barbara Broccoli produttrice del franchise di 007?

"Assolutamente, amo quel mondo" ha risposto Soderbergh, spiegando perché il progetto non andò in porto "Eravamo in disaccordo su alcuni aspetti essenziali. Abbiamo avuto davvero delle belle conversazioni e discussioni in merito, ed è stato divertente a pensarci, ma semplicemente non siamo riusciti [a trovare un punto d'incontro]. È come se poco prima del traguardo ci fossimo fermati e non riuscissimo a capire come arrivare alla linea".

Purtroppo, quindi, niente da fare. Ma niente da fare anche per Luke e Owen Wilson e, successivamente, anche per i fratelli Coen nel ruolo di Virgil e Turk Malloy (interpretati poi rispettivamente da Casey Affleck e Scott Caan) in Ocean's Eleven e i successivi film della saga.

Ma se lo ricorda il regista di aver quasi chiamato i Coen all'appello?

"Non mi ricordo in questo momento, ma suona davvero come una pessima idea" ammette "E sono certo che George Clooney ci abbia messo lo zampino perché ha lavorato con loro in precedenza, ma se non siamo stati noi a dire subito di no, sono sicuro che lo avrebbero fatto loro. Ma, hey, non è certo ls peggior idea di casting che abbia sentito, questo è certo".

E se lo dice Soderbergh, ci fidiamo.

Intanto, il cast di No Sudden Move, il suo ultimo film, si è allargato sempre più, e promette davvero di rendere l'attesa pellicola ancora più esplosiva.