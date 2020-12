Steven Soderbergh sulla decisione della WarnerMedia: 'É l'unica via praticabile'

La decisione della Warner Bros di lanciare su HBO Max tutti i suoi film del 2021, ha sconvolto l'industria cinematografica ma non di certo Steven Soderbergh che ormai da tempo ha compreso l'importanza dello streaming dirigendo o producendo contenuti pubblicati sulle piattaforme online.

Il regista di Let Them All Talk ha avuto la possibilità di discutere di questo epocale cambiamento con The Daily Beast, e ha rivelato un punto di vista poco in linea con quello di molti suoi celebri colleghi.

"La spinta allo streaming è solo una reazione a una realtà economica che penso che tutti dovranno riconoscere molto presto. Bisogna comprendere che nonostante il vaccino, il business cinematografico non sarà abbastanza solido nel 2021 da giustificare la quantità di denaro speso per permettere ad un film di approdare alla grande distribuzione. Non esiste uno scenario in cui un cinema pieno al 50 percento, possa garantire gli incassi di un tempo . Ma questo non avverrà per sempre. Prima o poi le persone torneranno a sentirsi sicure al cinema".

Sodebergh ha continuato spiegando le implicazioni finanziarie di questa decisione: "Penso che qualcuno si sia seduto e abbia fatto un'analisi molto chiara di ciò che il Covid continuerà a fare nel prossimo anno, anche con un potenziale vaccino, e si è reso conto che bisognava agire in qualche modo. Perché sia ​​chiaro: non c'è fortuna nell'industria dell'intrattenimento che sia l'equivalente di un film che incassa un miliardo di dollari al cinema. Ci sono troppe aziende che hanno investito troppi soldi nella prospettiva di far uscire un film al cinema, quindi prima o poi dovremo tornare alla normalità ma ora non è ancora possibile. Ciò che è certo è che non ci sarà un modello che si adatta a ogni film. Ogni film è diverso. Si necessita di una certa flessibilità. Se ti trovi in ​​una brutta situazione e hai un film che non va come dovrebbe, devi essere in grado di scaricarlo su una piattaforma il prima possibile. Hai speso così tanti soldi per cercare di farlo funzionare e quindi hai tutto il diritto di fare quello che vuoi con esso".

Vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro approfondimento su questo modello di distribuzione ibrida e fateci sapere nei commenti cosa ne pensate delle parole di Sodebergh.