Steven Seagal venderà la sua villa antiproiettile: si avete letto bene, antiproiettile

Il mercato immobiliare, si sa, è una bestia a dir poco imprevedibile: ma dopo aver scoperto che la villa di Steven Seagal è al cento per cento antiproiettile, le sue sorprese avranno un nuovo metro di paragone.

Si perché, come riportato da KCTV, dopo il blocco del suo conto corrente in Russia la celebre star di action hollywoodiani ha deciso di mettere sul mercato la propria villa a Scottsdale, in Arizona, e sebbene il prezzo di mercato si aggiri intorno ai $ 3,4 milioni di dollari vi assicuriamo che con quella cifra il futuro acquirente otterrà un servizio a dir poco prestigioso.

La villa di Steven Seagal dispone infatti di quattro camere da letto, una sala proiezioni, una piscina, una spa e un garage con tre posti auto auto, oltre ad una foresteria completa con cucina, soggiorno e camera da letto. E, oh, last but not least, l'intera villa è anche a prova di proiettile. Non è chiaro se con questa definizione, apposta sul contratto, si intendano solo le finestre della villa principale o se anche la pensione inclusa nella proprietà è stata attrezzata per essere a prova di proiettile (perché ospitare degli amici se non si è in grado di tenerli perfettamente al sicuro?), né per quale motivo Steven Seagal abbia deciso di installare delle finestre antiproiettile in casa sua.

Ma per dirla tutti, $3 milioni per una villa antiproiettile sembrerebbero un vero affare. E chissà che l'abitazione non finisca col diventare il nuovo covo del male del prossimo villain di James Bond.

Recentemente anche The Rock ha cambiato casa, ma alla modifica cifra di 30 milioni di dollari: potete ammirare qualche foto cliccando sul link evidenziato.