Steven Seagal ha ricevuto da Putin l'onorificenza dell'Ordine dell'Amicizia

Buona parte di Hollywood non ha esitato a schierarsi dalla parte dell'Ucraina quando, lo scorso anno, la Russia invase il Paese guidato dal presidente Zelensky: non tutte le star del cinema, però, sembrano appoggiare la linea del governo statunitense, come dimostrano Steven Seagal e i suoi rapporti con Vladimir Putin.

Recentemente definito 'persona orribile e fallita' da John Leguizamo, Seagal ha in effetti da sempre manutenuto un profilo piuttosto amichevole nei confronti del Cremlino: una linea che non è cambiata in tempi di guerra, al punto da far sì che Putin stesso decidesse di assegnare all'attore la prestigiosa onorificenza dell'Ordine dell'Amicizia.

Un riconoscimento, quello del quale è stata insignita in queste ore la star di tanti action movie degli anni '90, dovuto al "grande contributo dato alla cooperazione culturale e umanitaria internazionale" secondo quanto si legge dal comunicato diffuso dall'agenzia stampa Ria Novosti; Seagal, ricordiamo, ha ottenuto la cittadinanza russa nel 2016 e svolge presso il ministero degli Esteri russo il ruolo di rappresentante speciale per le relazioni con gli Stati Uniti ed il Giappone.

Il rapporto tra Seagal e la Russia si è ulteriormente intensificato in questi mesi, con l'attore che ha visitato nella regione di Mosca i militari feriti e si è detto intenzionato a girare un documentario sulla guerra nel Donbass: la perfetta nemesi, insomma, di chi come Sean Penn ha offerto appoggio incondizionato alla causa Ucraina.