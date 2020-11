Steven Seagal perse il ruolo di protagonista in Predator: il perché è davvero tragicomico!

L'annuncio di un nuovo capitolo della saga di Predator ha rialzato l'interesse del pubblico nei confronti del celebre franchise action-horror, e mentre si fantastica su un possibile ritorno di Arnold Schwarzenegger e Adam Brody oggi vi parliamo del mancato ruolo Steven Seagal.

Ebbene si, perché in una nuova intervista il regista di Predator 2 Stephen Hopkins ha rivelato la stella del cinema action avrebbe dovuto interpretare la parte del protagonista, che invece fu affidata a Danny Glover.

Ecco cosa ha rivelato Hopkins in proposito: "Steven Seagal era a bordo del progetto al punto che era stato organizzato un incontro a casa sua, e andai a quell'incontro personalmente. E' stato uno dei pomeriggi più pazzi e incredibili che ho mai avuto in tutta la mia vita. Steven è un tipo davvero bizzarro, una persona molto insolita e un po' contorta, e alla fine della riunione proprio non riuscivo ad immaginarmi il film che avevo in mente con lui come protagonista."

A quanto pare infatti Steven Seagal voleva affrontare Predator nei panni del solito eroe che interpreta in decine di altri film, ma Hopkins non era d'accordo.

"Era davvero disperato, voleva farlo a tutti i costi. A casa sua mi ha mostrato una stanza con le pareti adornate con tantissimi tipi diversi di fucili. Mi ha detto che nel film voleva interpretare uno psichiatra della CIA che era anche esperto di arti marziali. L'ho ascoltato parlare per ore, ed era chiaramente entusiasta delle sue idee. Ricordo di aver pensato: 'Oh, questo non è proprio il tipo di film che avevo in mente, quindi immagino che non dovremmo farlo'. Mentre uscivo mi ha abbracciato e ha detto: 'Voglio che tu venga nel mio ranch a Santa Barbara perché ho un lanciagranate lì, quindi possiamo andare a lanciare granate insieme'. Ho detto: 'Sì, fantastico, lo faremo'. Ma non è successo. Purtroppo non sono un suo fan, quindi ...".

Povero Steven Seagal: voleva solo lanciare delle granate col suo nuovo amico regista e poi andare a caccia di Predator. Avreste voluto vederlo in Predator 2? Ditecelo nei commenti!