Steven Seagal: 'I film d'azione devono ispirare il pubblico'

Steven Seagal che questa sera vedremo in tv con Il Vendicatore, ha un'idea molto particolare dei film d'azione. Secondo l'attore infatti non devono semplicemente presentare un protagonista che grazie alla sua prodezza fisica riesce a superare determinate sfide ma, devono essere in grado di ispirare il pubblico.

L'attore ha infatti dichiarato: "Hollywood è un luogo mutevole dove le persone sono vittime del loro ambiente e dei suoi cambiamenti. Film che sarebbero giusti adesso, tra dieci anni potrebbero essere terribili e nessuno sarebbe interessato a quegli argomenti. Tutti i film che ho fatto non li ho controllati. A volte c'è una situazione contrattuale in cui vai in studio e loro ti dicono quali vogliono che tu faccia. Comunque sia, sono stato anche fortunato, nel senso che sono stato in grado di realizzare film rispettosi dell'ambiente e anche film politicamente coscienziosi. Sono riuscito a costruire qualcosa che possa ispirare le future generazioni".

Segal ha poi aggiunto: "I film d'azione sono fantastici, ma un film d'azione con personaggi avvincenti e una storia a cui le persone possono interessarsi è qualcosa di assolutamente migliore. Ci piace vedere eroi vulnerabili, che sono sensibili, che sono persone di famiglia, che sono accessibili".

