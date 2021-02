Steven Seagal attacca Liam Neeson: 'Non è adatto ai film d'azione'

Sebbene Liam Neeson sia uno dei volti più iconici degli action movie degli ultimi anni, Steven Seagal è convinto che l'attore non sia adatto ad interpretare questo genere di ruoli.

La star delle arti marziali ritiene infatti che il collega sia approdato ai film d'azione in età avanzata per puro caso, dimostrando in tal senso di non essere adatto alle scene di combattimento: "Non sa combattere, non è un tipo da film d’azione e il fatto che abbia cominciato a farne solamente pochi anni fa dovrebbe suggerirvi qualcosa. È un grande attore drammatico, ma è un uomo d’azione? No. È un grande combattente, un grande guerriero? Cerchiamo di essere onesti: NO!".

L'attore con queste affermazioni dimostra di conoscere ben poco la carriera del collega, infatti Neeson prima di approdare al mondo del cinema ha praticato il pugilato per moltissimi anni e, addirittura la particolare forma del suo naso è dovuta ad un incontro finito male.

Secondo Steven Seagal, Liam Neeson ha potuto ottenere un grandissimo successo nei film d'azione soprattutto per il nuovo metodo con cui si producono questo genere di pellicole, ovvero attraverso un massiccio utilizzo degli effetti speciali: "Ci sono un sacco di modi diversi per realizzare un film oggi. Vengono usati un mucchio di effetti speciali. Non è necessario che gli attori siano degli esperti di arti marziali o degli uomini d’azione. Devono solo presentarsi sul set e lasciare che si spendano soldi in effetti speciali".

Intanto, proprio di recente, Liam Neeson ha rivelato che presto dirà addio agli action movie, sentendosi ormai piuttosto anziano. Dal conto suo invece, Steven Seagal sta avendo qualche problemino con il suo conto in Russia.