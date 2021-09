Steven Seagal, a quanto ammonta il patrimonio della star di Sfida tra i ghiacci?

Questa sera Steven Seagal torna in tv con Sfida tra i Ghiacci, la pellicola del 1994 in cui interpreta Forrest Taft, un tecnico nel trattamento di incendi legati all'estrazione di petrolio. Nel corso della sua carriera sono stati molteplici i film girati dall'attore esperto di arti marziali ma, a quanto ammonta dunque il patrimonio?

Bisogna dirlo, se volessimo paragonare i guadagni di Steven Seagal a quelli di attori contemporanei ben più rinomati, come ad esempio Brad Pitt sbaglieremmo di grosso. Steven Seagal infatti è stato attivo soprattutto tra la fine degli anni '80 e l'inizio degli anni '90, riuscendo a guadagnare all'incirca 16 milioni di dollari. Non tutti i suoi film sono riusciti però a conquistare il pubblico come dovevano, in quanto non sempre si sono rivelati un vero e proprio successo di pubblico e di critica.

Un esempio dei "fallimenti" di Steven Seagal è proprio Sfida tra i Ghiacci, di cui l'attore esperto di arti marziali è stato anche regista ed è ha ricevuto per questo anche il Razzie Awards, l'iconico premio che viene assegnato a coloro che si distinguono per una pellicola non di certo positiva. Stesso premio ricevuto da Seagal anche nel 2002 per la sua interpretazione in Infiltrato Speciale.

Chissà se parte di questo patrimonio si trovava anche sul suo conto corrente che di recente è stato bloccato. Dopotutto, non se la passa poi così male l'attore.