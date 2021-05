Steven Seagal, 5 curiosità che forse non sapete sulla star di The Keeper

Questa sera Mediaset 20 trasmette The Keeper, pellicola action del 2009 che vede Steven Seagal nei panni di un ex agente di polizia di Los Angeles alle prese con il rapimento della figlia di un influente uomo d'affari messicano.

In occasione del suo ritorno nelle tv italiane, abbiamo raccolto per voi 5 curiosità che potreste non conoscere sulla vita e la carriera della star:

In tutta l'America Latina è soprannominato La Tortuga (tartaruga) per via del suo modo di combattere lento ma efficace.

Sua madre Patricia Anne Bitonti era di origini italiane, in particolare è nata nel comune calabre di San Giovanni in Fiore. Suo padre, Samuel Steven Seagal, era invece figlio di immigrati ebrei russi.

Prima di approdare ad Hollywood, Seagal ha lavorato come guardia del corpo di personaggi famosi come la modella Kelly LeBrock (che poi diventerà sua moglie) e l'agente Michael Ovitz. Inoltre, prima di passare alla recitazione, ha lavorato come coordinatore dei combattimenti in pellicole quali L'ultima sfida e Mai dire mai.

Verso la fine degli anni '80 si è sottoposto a diverse plastiche facciali, tra cui rinoplastica e otoplastica, e ha inoltre ammesso di essere ricordo ad un sofisticato impianto di capelli dal costo di oltre 60.000 dollari.

È un grande appassionato di musica, tanto che tra il 2005 e il 2005 ha inciso due album blues da solista intitolati Crystal Cave e Mojo Priest. Alcune delle canzoni sono state utilizzate anche nei suoi film.

