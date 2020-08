Steven Seagal, ecco 5 cose che non sapete sulla star di Submerged-Allarme negli Abissi

Questa sera va in onda su 7 Gold Submerged - Allarme negli abissi, una pellicola del 2005 diretta da Anthony Hickox che vanta tra i suoi protagonisti Steven Seagal, indiscusso mito del cinema d'azione.

Probabilmente in molti non sanno che la la Tortuga, è davvero un maestro di arti marziali, per l’esattezza cintura nera 7° Dan di Aikido. Inoltre è stato il primo maestro di Aikido straniero ad aprire un dojo in Giappone.

L'attore che alla fine degli anni '80 si è sottoposto a diverse plastiche facciali tra cui rinoplastica e otoplastica, ha ammesso di aver perso i capelli nel corso degli anni e di aver deciso di ricorrere ad sofisticatissimo "implant" di capelli veri, del valore di oltre 60.000 dollari, chirurgicamente fissato al cuoio capelluto.

Un'altra curiosità che in molti ignoreranno è che Seagal ha rifiutato il ruolo che poi è stato assegnato a Kevin Kostner in The Bodyguard. L'attore non desiderava apparire in una pellicola così commerciale al fianco di Whitney Houston e preferì girare al suo posto Under Siege nonostante un cachet di molto inferiore.

Steven Seagal ha anche una grandissima passione per la musica che, lo ha portato a incidere addirittura due album blues. Infine negli ultimi anni gira voce che possa essere il fratello segreto di Jim Belushi, visto la loro incredibile somiglianza.

Se siete curiosi, vi lasciamo la nostra recensione di Submerged - Allarme negli abissi.