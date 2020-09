Steven Seagal: 5 cose esilaranti che possono accadere solo nei suoi film

Questa sera va in onda su Mediaset 20 va in onda Delitti Inquietanti, film del 1996 diretto da John Gray che ha come protagonista Steven Seagal. Proprio quest'ultimo per oltre un decennio è stata la star indiscussa delle pellicole d'azione, scopriamo dunque 5 cose esilaranti che possono accadere solo nei suoi film.

In ciascuno dei suoi film Seagal non è mai semplicemente un tipo duro che si guadagna da vivere con le arti marziali, anzi è sempre un uomo pieno di risorse con miriadi di abilità differenti . Ad esempio in The Patriot, è il miglior immunologo del mondo ma anche un ex agente della CIA ed un super esperto di armi. In Sfida tra i ghiacci invece è un attivista ambientale, un ex agente della CIA, un pompiere, un lavoratore di una piattaforma petrolifera e un esperto di esplosivi tutto in uno.

Nei film di Steven Seagal, il combattimento è normalmente l'unico modo per risolvere tutte le controversie . In Fire Down Below, ad esempio, il personaggio di Seagal va in missione per impedire a una fabbrica di scaricare rifiuti illegalmente. Normalmente, le agenzie di controllo ambientale chiudono tali società, le multano o le citano in giudizio qui invece la questione viene risolta a cazzotti.

Incredile ma vero, Seagal riesce a parlare ai criminali in tutte le lingue del mondo . Raramente si occupa di americani o russi essendo cittadino di entrambi i paesi ma, dedice di inseguire gli altri in lungo e in largo per il mondo.

Nonostante le scene spesso particolarmente concitate, Seagal non alza mai la voce ma, quasi bisbiglia. Se non riesci a comprenderlo al volo, ti spiegherà ciò che ha da dire a calci nel sedere.

Spesso Seagal in qualità di poliziotto uccide i criminali senza consentirgli un regolare processo. Come mai non vi è mai stato alcun provvedimento disciplinare nei suoi confronti?

