Steven S. DeKnight vorrebbe dirigere un film del DC Extended Universe

Il regista di, ha dichiarato, attraverso i social media, di essere molto interessato a dirigere un film della Warner Bros. DC Extended Universe. Il sequel diè da oggi nelle sale ed ereditando la poltrona della regia da, DeKnight è chiamato ad un'operazione complessa.

Le recensioni sul film sono contrastanti, ma sono state elogiate la performance di John Boyega e le sequenze d'azione che mettono in contrapposizione i Kaiju e i Jaeger. Steven S. DeKnight è un nome che risulterà familiare soprattutto ai fan del piccolo schermo. Frequente collaboratore di Joss Whedon, Steven S. DeKnight ha lavorato a Buffy - L'ammazzavampiri, Angel e Dollhouse e come showrunner per Marvel's Daredevil su Netflix. Pacific Rim - La Rivolta segna il suo debutto cinematografico con un lungometraggio ma il suo nome è già circolato come possibile regista de L'uomo d'acciaio 2. DeKnight ha risposto che la sua preferenza per un sequel de L'uomo d'acciaio sarebbe per Zack Snyder. Ciò non significa che DeKnight stia escludendo un'avventura dietro la macchina da presa nel DC Extended Universe. Al regista è stato chiesto recentemente da un fan su Twitter se fosse aperto a dirigere un film del DCEU e la risposta è stata affermativa, precisando ad un altro fan che la sua preferenza andrebbe al personaggio di Lobo.

Interessante è notare come questa notizia arrivi sulla scia degli aggiornamenti secondo cui i film futuri del DCEU avranno un approccio più vario attraverso i team creativi, piuttosto che avere una direzione particolare che impone le atmosfere per ogni film del franchise.

Bisognerebbe poi capire per quale film DCEU sarebbe adatto Steven S. DeKnight. Un film su Lobo è in cantiere dal 2009 ma attualmente è assolutamente in fondo ai progetti imminenti della DC. Michael Bay è stato indicato come uno dei registi eventualmente favoriti, considerando anche il suo stile e la sua propensione a film d'azione e combattimento. Ma proprio il lavoro in Pacific Rim - La Rivolta potrebbe rendere Steven S. DeKnight una valida alternativa. Un'altra opzione per DeKnight potrebbe essere Justice League Dark, dopo l'abbandono di Doug Liman. I primi approcci con il progetto sono di Guillermo del Toro, con il quale DeKnight ha ovviamente familiarità.