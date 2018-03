Steven S. DeKnight vorrebbe un crossover di King Kong e Godzilla per il terzo Pacific Rim

, regista di, ha l'idea di un crossover con King Kong e Godzilla per il terzo film del franchise. Il primo film è stato diretto dae si basava sulla lotta tra giganteschi robot e mostri giganti. Le movimentate sequenze del film sono state apprezzate dai fan, al di là della trama.

Steven S. DeKnight ha sostituito Guillermo del Toro per il secondo capitolo, Pacific Rim - La Rivolta, sequel che si svolge dieci anni dopo gli eventi del primo film. John Boyega interpreta Jake Pentecost, figlio di Stalker (Idris Elba), comandante di una nuova generazione di kaiju.

I film del franchise di Pacific Rim sono prodotti da Legendary, studio responsabile anche del MonsterVerse, che include Godzilla e King Kong.

Alcuni fan ritengono che un crossover fra tutte e tre i franchise sia un'opzione probabile ma la Legendary sinora ha negato.

Ora in una nuova intervista a Slashfilm, Steven S. DeKnight afferma di avere un concept per un terzo film di Pacific Rim che renderebbe possibile un crossover, anche se la decisione finale spetta a Legendary:"Solo nella mia testa. Non voglio che nessuno pensi sia qualcosa di ufficiale della Legendary. A parlare è lo Steve DeKnight fanboy, che parla di ciò che gli piacerebbe vedere. Ho un'idea, un piano per un terzo film di Pacific Rim che aprirebbe l'universo e consentirebbe quel crossover, se la Legendary volesse. Dipende totalmente da loro. Da fan mi piacerebbe vederlo. Ma se vogliono tenerli separati pagherò comunque i biglietti per vedere King Kong, Godzilla e Pacific Rim".

Almeno sulla carta, un crossover tra le serie ha certamente senso. Godzilla e King Kong sono entrambi dei kaiju che combattono altri mostri giganti, quindi non ci vuole un grande salto d'immaginazione per far entrare i jaeger in quell'ottica. Detto questo, i franchise MonsterVerse e Pacific Rim viaggiano su continuità separate e le tempistiche sono completamente diverse, per cui sarebbe necessario una riorganizzazione creativa per farli stare insieme.

Forse Legendary è in attesa di vedere il riscontro del pubblico per Pacific Rim - La Rivolta, prima di decidere il futuro del franchise. Nel frattempo il percorso di Kong e Godzilla prosegue. Quest'ultimo affronterà Mothra, Rodan e King Ghidorah nel film Godzilla: King of the Monsters, prima d'incontrare King Kong in Godzilla vs Kong, previsto nel 2020.