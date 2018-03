Steven S. DeKnight conferma la presenza di un easter egg in Pacific Rim - La Rivolta

Il regista di, ha confermato che nel film è presente un easter egg che si riferisce ad un protagonista del primo film. Nonostante sia di fatto un sequel del primo film,è come se fosse un piccolo reboot che introduce molti nuovi personaggi, tra cui Jake Pentecost ().

La sceneggiatura inizialmente avrebbe dovuto rappresentare un sequel in tutto e per tutto, con la presenza di Charlie Hunnam e della maggior parte del cast del primo film di ritorno anche per il seguito. La riscrittura della sceneggiatura ha cambiato le carte in tavola, trasformando il film in qualcos'altro. Guillermo del Toro avrebbe dovuto dirigere anche il sequel ma alla fine ha optato (giustamente, visti i risultati) per lavorare a La forma dell'acqua - The Shape of Water. Steven S. DeKnight è subentrato alla regia e ha creato un sequel divertente con alcuni interessanti colpi di scena. Il film sta ottenendo dei buoni risultati al box-office ed è riuscito a porre fine al regno di Black Panther negli Stati Uniti.

Ron Perlman ha interpretato il personaggio di Hannibal Chau in Pacific Rim ma a causa di altri impegni di lavoro programmati da tempo non è riuscito a tornare in Pacific Rim - La Rivolta nemmeno per un cameo.

Tuttavia Steven S. DeKnight ha confermato, tramite il suo profilo Twitter, che Chau è menzionato a Jake durante la scena iniziale. Il riferimento è talmente rapido che non è semplice coglierlo alla prima visione.

Oltre a Hannibal Chau, la bozza iniziale prevedeva la presenza di Herc (Max Martini) e Tendo Choi (Clifton Collins Jr.) ma i personaggi avrebbero dovuto essere tagliati nel montaggio finale. Questo easter egg che riguarda Chau potrebbe preludere ad una futura nuova apparizione del personaggio?

Nel frattempo si è già iniziato a parlare di un terzo film. DeKnight ha dichiarato di avere un'idea per un terzo film che espanderebbe l'universo di Pacific Rim e consentirebbe un crossover con Godzilla e King Kong. Sempre che la Legendary sia d'accordo.