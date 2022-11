Steven Knight torna a BBC dopo Peaky Blinders: annunciata la nuova serie This Town!

Il celebre regista Steven Knight, conosciuto per la serie Peaky Blinders ormai quasi giunta al termine, è nuovamente autore: è stata appena annunciata infatti una nuova serie chiamata This Town per la BBC. Insieme a tale notizia, finalmente si conosce anche il volto dell'attrice protagonista dello show... Downtown Abbey vi dice qualcosa?

Molti di voi l'avranno intuito, altri no - non era proprio facile, dai...

L'attrice protagonista di This Town sarà Michelle Dockery, conosciuta anche per il suo ruolo di Lady Mary in Downtown Abbey, serie britannica iconica che ora si è aperta ad una 'nuova era' (a tal proposito, vi rimandiamo al trailer di Downtown Abbey: Una Nuova Era).

This Town, serie il cui titolo a quanto pare era originariamente Two Tone, parlerà di una famiglia che esplora il genere musicale Ska e quello del 2 Tone. Non si possiedono, al momento, ulteriori dettagli sulla trama - ma vi terremo aggiornati!

Possiamo darvi qualche informazione, piuttosto, sulla produzione: allo show infatti si dedicheranno la Mercury Studios insieme a Banijay e Nebulastar, Kudos North, Nick Angels e Stigma Films. Un connubio di produttori pronti a realizzare il progetto di Steven Knight, al quale pare tenere molto: come rivelato in un'intervista per la BBC, il progetto parla di un'era che il regista ha vissuto e che coinvolge dei personaggi con i quali è cresciuto. E' dunque un progetto che sta profondamente a cuore al regista. La regia però non sarà gestita da lui, bensì da Paul Whittington (uno dei registi di The Crown, disponibile su Netflix in tutte le sue stagioni).



Vi informiamo infine che a breve inizieranno le riprese del film di Peaky Blinders, che sarà un nuovo capitolo ma anche la fine del percorso per nostra banda criminale preferita.