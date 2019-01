Steven Knight conferma La Promessa dell'Assassino 2, Tom Hardy nel cast?

Nel corso di una recente intervista promozionale per il suo nuovo film, Serenity, lo sceneggiatore Steven Knight ha parlato del sequel de La Promessa dell'Assassino, dramma a tinte noir del 2008 diretto da David Cronenberg.

Knight ha rivelato che la sceneggiatura del film è pronta e che le riprese dovrebbero iniziare quest'anno.

"Essenzialmente è stato un po' come andare a pesca, c'è voluta tanta pazienza" ha detto lo sceneggiatore. "Ma finalmente siamo pronti e l'inizio della produzione ormai è imminente."

Viggo Mortensen, attualmente nel bel mezzo della corsa agli Oscar per il suo ruolo in Green Book, non tornerà per il sequel, ma Knight ha detto che il progetto vanterà la presenza di "due attori davvero bravi". La sceneggiatura, secondo Knight, ha recentemente subito numerosi cambiamenti a seguito delle continue controversie fra Stati Uniti e Russia. Il film originale di Cronenberg scavava profondamente nelle convenzioni, negli usi e nei costumi della Russia (vista, ovviamente, dal punto di vista della mafia). "La sceneggiatura è cambiata un po'", ha detto Knight. "Anzi, diciamo che è cambiata sostanzialmente allo scopo di adattarsi ai vari eventi che scuotono il nostro mondo. Ho deciso di riscriverla per per riflettere alcuni importanti eventi recenti."

Ricordiamo che, attualmente, Knight sta lavorando alla seconda stagione di Taboo e ad un adattamento di Charles Dickens, sempre con protagonista Tom Hardy. L'attore britannico è stato protagonista anche di Locke, film d'esordio di Knight, e chissà che non sia lui uno dei due "attori davvero bravi" menzionati dallo sceneggiatore.



A novembre, inoltre, era stato annunciato che a dirigere il film sarebbe stato William Oldroyd, ma nell'intervista Knight non lo ha menzionato neanche una volta, e al momento non è chiaro se il regista dell'acclamato Lady Macbeth sia ancora coinvolto nel progetto.



Rimanete con noi per ulteriori aggiornamenti.