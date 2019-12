Steven Allerick sarà il padre di Commando in Snake Eyes, spin-off di G.I. Joe

Come leggiamo nell'esclusiva di Deadline, l'attore Steven Allerick (The Expanse) è stato scelto dalla Paramount Pictures per salire a bordo dell'annunciato spin-off di G.I. Joe, Snake Eyes, e per la precisione nel ruolo del padre del Ninja Commando, uno dei più famosi e amati personaggi della linea di giocattoli Hasbro.

Come sappiamo lo spin-off sarà diretto da Robert Schwentke (Red, The Divergente Series) e seguirà le imprese del Joe Snake Eyes, che sulle tracce dell'uomo che ha brutalmente ucciso il padre raggiunge le cose del Giappone, iniziando qui un allenamento con l'antico clan ninja degli Arashikage.



Allerick è soltanto l'ultima aggiunta al cast di un film che è sempre più vicino all'inizio delle riprese. Al momento sappiamo che tra i protagonisti troveremo anche Henry Golding (Crazy Rich Asians, The Gentleman) nei panni del protagonista Snake Eyes, Samara Weaving (Finché morte non ci separi) nel ruolo di Scarlett, Ursula Cobrero in quelli della Baronessa e Andrew Koji (Warrior) nella parte del fratello e nemico di Snake Eyes, il temibile ninja Storm Shadow.



Snake Eyes uscirà nelle sale americane il 16 ottobre 2020. Le riprese dovrebbe cominciare entro la fine dell'anno. Curiosi? Felici del ritorno dei G.I. Joe al cinema? Scriveteci le vostre opinioni nella sezione commenti in basso.