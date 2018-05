Steve Rogers e Bucky Barnes si sono visti prima di Avengers: Infinity War?

La notizia contiene spoiler di Avengers: Infinity War. Se non avete visto la pellicola diretta dai fratelli Russo non proseguite con la lettura della news.

Quella tra Bucky e Steve è certamente l'amicizia più duratura di tutto il Marvel Cinematic Universe: questi due sono ultracentenari e il legame che li unisce è fraterno, sono una famiglia.

Da quando Steve Rogers ha trovato Bucky nella condizione mentale impostagli dall'Hydra (in Captain America: The Winter Soldier), ha cercato in tutti i modi di far ricordare all'amico chi fosse in realtà, ma è solo con l'avvento di T'Challa - che spiega a Rogers di Wakanda - che finalmente Cap trova il modo di liberare la mente di "Buck", grazie a Shuri, che rimuove definitivamente il brainwashing.

Mentre si trovavano a parlare di Avengers: infinity War insieme a Sebastian Stan, i fratelli Russo hanno risposto alla domanda di un fan che chiedeva il motivo per il quale l'abbraccio tra i due amici, quando si ritrovano in Wakanda, non fosse particolarmente emotivo e sentito, come avrebbe dovuto essere, considerato quello che hanno passato. Stan ha risposto in modo esilarante e ha detto che, se non avessero avuto problemi di tempo, il loro abbraccio sarebbe durato un quarto di film! Poi però è intervenuto uno dei registi, Joe Russo, che ha spiegato ai presenti che no, quella non era la prima volta che Steve e Bucky si rivedevano:

"Facciamo queste scelte sulla base della storia che abbiamo da raccontare, e sapete, diciamo che è stata appropriata quella scena perché, considerando il tempo che è passato da quando Bucky è stato portato in Wakanda durante Civil War, non poteva essere la prima volta che i due si rivedevano, in Infinity War. Shuri, che probabilmente è la persona più intelligente del mondo, è l'unica che, dopo moltissimi anni, è riuscita a trovare il modo di riparare Bucky, quando nessun altro ci è riuscito. Per quanto riguarda Steve, lui era in fuga da Civil War e, nel frattempo, ha mantenuto i rapporti ben saldi con Shuri e T'Challa. Ovviamente si è nascosto da qualche parte. E penso che sia andato in Wakanda un paio di volte, nel frattempo ... Pertanto è così che abbiamo diretto quella scena, pensando cioè al fatto che non era la prima volta che si rivedevano da quando si è svegliato."

Che ne pensate? Voi avreste voluto vedere qualcosa di più in riferimento alla storyline di Bucky e Steve? Ditecelo nei commenti.

"In Marvel's Avengers: Infinity War, mentre i Vendicatori continuano a proteggere il mondo da minacce troppo grandi per essere gestite da un solo eroe, emerge una nuova minaccia dalle ombre cosmiche: Thanos, un despota di infamia intergalattica. Il suo obiettivo è raccogliere tutte le sei Gemme dell'Infinito, manufatti di un potere inimmaginabile, e usarle per infliggere la sua volontà contorta in tutto l'universo. Tutte le battaglie che gli Avengers hanno combattuto hanno portato a questo: il destino della Terra e della stessa esistenza non è mai stato cosi incerto."

