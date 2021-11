Steve McQueen torna alla regia: Blitz sarà il nuovo film diretto dal premio Oscar

Il celebre regista Steve McQueen tornerà alla regia di un lungometraggio dal titolo Blitz: si tratta di un progetto ideato e diretto da lui e prodotto con New Regency, lo studio con cui aveva lavorato a "12 Anni Schiavo", il film che gli è valso il Premio Oscar nel 2014.

Oltre al titolo, non è stato reso noto ancora nessun dettaglio sul prossimo film su cui McQueen è al lavoro come regista, produttore e sceneggiatore: sembra infatti che il film sarà basato su una sua idea originale. Si tratterebbe del quinto lungometraggio per il regista britannico che viene dal mondo della visual art.

Steve McQueen ha realizzato di recente la miniserie "Small Axe", una serie antologica su personaggi ed eventi storici della comunità afro-britannica di Londra tra gli anni sessanta e ottanta. Una produzione molto acclamata dalla critica e che ha dominato i BAFTA con 15 nomination (l'equivalente degli Oscar per le produzioni televisive e cinematografiche britanniche). Se ve la siete persa, qui trovate il trailer di Small Axe.

Il CEO di New Regency, Yariv Milchan ha affermato: "Steve McQueen è un filmmaker incredibilmente talentuoso e un eccezionale narratore. Siamo molto felici di continuare la nostra collaborazione con lui con questo nuovo entusiasmante progetto".

Dal canto suo, Steve McQueen ha dichiarato: "Il team di New Regency è stato un partner meraviglioso per me nel corso degli anni. Sono entusiasta di tornare a lavorare con Arnon, Yariv e Michael e di unire le forze con Tim ed Eric di Working Title Films".