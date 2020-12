Steve McQueen, Small Axe è il miglior film per L.A. Film Critics Association

Domenica si è svolta virtualmente la votazione per i migliori film e le migliori performance del 2020 secondo la Los Angeles Film Critics Association (LAFCA). I premi sono stati annunciati su Twitter e sono andati alla raccolta di film antologici di Steve McQueen, Small Axe, premiati come miglior film, con Chloé Zhao premiata come miglior regista.

Il premio come miglior attore è stato assegnato postumo a Chadwick Boseman per Ma Rainey's Black Bottom, e quello alla miglior attrice a Carey Mulligan per Una donna promettente.

I premi assegnati da LFCA sono un'opportunità per chi vota di far luce su film sottovalutati o di dare sostegno a pellicole che già si stanno facendo strada nel corso della stagione dei premi.



Con gli Oscar posticipati al prossimo 25 aprile c'è ancora parecchio tempo per guadagnare terreno in tal senso. L'anno scorso vinse Parasite.

Ecco i premi di quest'anno:

Best Picture: “Small Axe” (Prime Video)

Best Director: Chloé Zhao, “Nomadland” (Searchlight Pictures)

Best Actor: Chadwick Boseman, “Ma Rainey’s Black Bottom” (Netflix)

Best Actress: Carey Mulligan, “Promising Young Woman” (Focus Features)

Best Supporting Actor: Glynn Turman, “Ma Rainey’s Black Bottom” (Netflix)

Best Supporting Actress: Yuh-jung Youn, “Minari” (A24)

Best Animated Film: “Wolfwalkers” (Apple TV Plus/GKIDS)

Best Documentary/Non-Fiction: “Time” (Amazon Studios)

Best Foreign Language Film: “Beanpole” (Kino Lorber)

Best Screenplay: “Promising Young Woman” (Focus Features) – Emerald Fennell

Best Cinematography: “Small Axe” (Prime Video) – Shabier Kirchner

Best Editing: “The Father” (Sony Pictures Classics) – Yorgos Lamprinos

Best Music/Score: “Soul” (Pixar) – Trent Reznor, Atticus Ross

Best Production Design: “Mank” (Netflix) – Donald Graham Burt

New Generation Prize: Radha Blank, “The Forty-Year-Old Version” (Netflix)

Douglas Edwards Experimental Film Award: John Gianvito’s “Her Socialist Smile”

Career Achievement: Hou Hsiao-Hsien and Harry Belafonte

Legacy Award: Norman Lloyd



Su Everyeye potete trovare la recensione di Small Axe mentre Nomadland di Chloé Zhao vinse anche il premio al Festival di Toronto.