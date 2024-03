Steve! (martin), il trailer del docufilm ripercorre la carriera del leggendario comico

Steve Martin è uno di quei volti che all'interno del panorama Hollywoodiano sono subito associati alla simpatia, grazie soprattutto alle sue capacità di comico ed alle varie produzione di genere a cui ha preso parte. Sicuramente in molti lo ricorderanno per film come Pazzi a Beverly Hills oppure Un Anno da Leoni.

Ma in tempi più recenti di sicuro in molti identificano Steve Martin per il suo ruolo da protagonista nella serie Hulu Only Murders in the Building, a cui partecipa assieme a Selena Gomez.

Lo show è una commedia nera che si incentra su di un trio di sconosciuti intenti a risolvere una serie di misteriosi omicidi che avvengono nel proprio palazzo, mentre documentano il tutto attraverso il loro stravagante podcast.

Ora, se voleste conoscere maggiormente Martin, Apple TV+ ve ne dà la possibilità grazie al nuovo documentario Steve! (Martin), che vede Morgan Neville, accompagnato da altri volti celebri come Jerry Seinfeld e Tina Fey, ripercorrere la carriera e la vita del celebre attore e comico. Il tutto attraverso una visione particolarmente approfondita dell'artista, con l'ausilio di vari filmati inediti ed approfondimenti.

Sicuramente un'occasione unica per tutti coloro che desiderino uno sguardo più approfondita sulla figura di Martin, in calce potete trovare già il trailer del documentario, che sarà diviso in due parti.

Voi che ne pensate? In attesa di saperne di più ecco la nostra recensione di Only Murders in the Building 3.