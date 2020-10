Steve Martin presenta il suo costume di Halloween: è ispirato alle elezioni USA

Ha fatto sorridere, nei giorni scorsi, la presenza di una mosca nel corso del dibattito tra i candidati alla vicepresidenza degli Stati Uniti, che si è posata sulla testa del repubblicano Mike Pence, vice di Donald Trump. A questo fuori programma si è ispirato l'attore Steve Martin, presentando su Twitter il suo originale costume di Halloween.

Per nulla infastidito, Pence ha continuato a parlare come se niente fosse, ma in quei pochi secondi la mosca ha fatto in tempo a diventare una star del web, protagonista degli immancabili meme.

Nel suo tweet, che possiamo vedere anche in calce alla notizia, Steve Martin ha pubblicato un autoscatto, scrivendo: "Il mio costume di Halloween è arrivato!"

Si tratta di un'immagine apparentemente normalissima: l'attore indossa sorridente una camicia azzurra, non è truccato né mascherato, e niente farebbe pensare a un look da Halloween. Eppure, a ben guardare qualcosa c'è: sulla testa di Steve Martin, tra i capelli bianchi, si può notare un piccolo insetto, chiaro riferimento alla mosca che ha catturato l'attenzione del pubblico del dibattito.

Tra i tanti commenti divertiti, non è mancato quello... della stessa mosca. Qualcuno, infatti, ha provveduto a creare un account chiamato Pence's Fly, che ha risposto sotto all'immagine: "Aspetta un momento, quella sono io!"

Nel 1991 Steve Martin è stato il protagonista di Il padre della sposa, di cui è in programma un reboot. L'attore compare anche in una scena alternativa di Blade Runner.