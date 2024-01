Anche Steve Martin difende il presentatore dei Golden Globe:'È un lavoro difficile'

Steve Martin ha espresso pubblicamente sostegno a Jo Koy, il comico presentatore dell'ultima edizione dei Golden Globe, molto criticato sui social per la sua conduzione della serata. La star di Only Murders in the Building, veterano della conduzione con tre Notti degli Oscar sul curriculum, ha preso le difese del collega.

Intervenuto su Threads, Martin ha dichiarato:"Mi tolgo il cappello davanti a chiunque salga sul palco per condurre una cerimonia di premiazione in diretta. È un compito molto difficile e non per deboli di cuore" ha scritto l'attore, prima di sfoderare la sua proverbiale ironia:"Lo so perché sto ancora vomitando dall'ultima volta che l'ho fatto nel 2010". Se amate la serie in cui recita con Martin Short e Selena Gomez, recuperate la nostra recensione di Only Murders in the Building 3.



Steve Martin ha condotto i premi Oscar per tre volte in carriera: nel 2002 e nel 2003 in solitaria e nel 2010 in coppia con Alec Baldwin.

L'attore si è complimentato con Koy:"Quindi, congratulazioni a Jo Koy, che ha affrontato il compito più difficile nel mondo dello spettacolo, ha colpito, ha sbagliato, è stato agile, e ora ha venti minuti di nuovo materiale per il suo show comico!" ha concluso.



Anche Whoopi Goldberg ha difeso Jo Koy:"Lo amo, mi fa impazzire perché è divertente. Non so se sia stato il pubblico, non so se siano state le battute, non ho potuto vederlo. Ma so che è uno dei migliori quando si parla di comici e non è un compito facile". Il giorno dopo i Golden Globe, Jo Koy ha ammesso che si è trattato di un 'lavoro difficile', nonostante abbia ribadito che si è trattata di una serata che non dimenticherà mai.

