Steve Jobs, Michael Fassbender sincero: 'Christian Bale sarebbe stato perfetto'

È convinzione piuttosto diffusa quella secondo cui Hollywood sarebbe un ambiente piuttosto competitivo, pieno di piranha pronti a sbranarti per avere la tua parte: anche nel caso in cui si trattasse di verità, però, possiamo asserire con assoluta certezza che esistano delle eccezioni. Michael Fassbender, ad esempio.

La star di X-Men e Shame non ebbe infatti alcun problema, qualche anno fa, ad ammettere che un suo collega sarebbe stato a suo dire la scelta per il ruolo di Steve Jobs nel film di Danny Boyle che tanti complimenti valse proprio al buon Michael (candidato perfino agli Oscar come Miglior attore protagonista).

Il nome fatto da Fassbender fu quello di Christian Bale: "In realtà ho pensato: 'Christian Bale è perfetto, perché non lo fa lui?' Poi l'ho chiamato per dirglielo di persona" spiegò l'attore nel corso di un'intervista. Il nome dell'ex-Batman, comunque, non saltò fuori in maniera casuale: come molti di voi ricorderanno, Bale era in realtà stato la prima scelta di Boyle per il ruolo del geniale fondatore di Apple, salvo poi abbandonare il progetto nel 2014.

E voi, da che parte state? Avreste preferito Christian Bale o vi ritenete soddisfatti dalla prova di Fassbender? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di Steve Jobs.