Steve Jobs, Kate Winslet e quella parte ottenuta grazie... Al suo truccatore!

Il passaparola conta sempre molto, anche in un mondo come quello di Hollywood, persino quando sei un'attrice apprezzatissima e pluripremiata: capita, ad esempio, che una certa Kate Winslet venga a sapere per puro caso dell'esistenza del progetto di un film su Steve Jobs del quale neanche era stata informata dagli addetti ai lavori.

Quando Danny Boyle diede il via ai lavori su Steve Jobs, il suo film del 2015 sulla vita dell'iconico fondatore di Apple, non aveva infatti fatto ancora alcun nome per il ruolo di Johanna Hoffman, con l'attrice di Titanic e Revolutionary Road che in quel periodo era invece occupata sul set de Il Diavolo è Tornato.

Proprio i giorni passati girando il film di Jocelyn Moorhouse furono però fondamentali perché Winslet ottenesse la parte della dirigente che prese parte alla presentazione del Macintosh 128K: durante una sessione di trucco, infatti, l'ignara Kate venne a sapere dal suo truccatore del fatto che Boyle stesse per dare il via alla produzione del film con Michael Fassbender (il truccatore di Winslet era stato assunto dal regista di Trainspotting pochi giorni prima).

Winslet lesse il copione, dopodiché decise di inviare alla produzione una foto di sé stessa con una parrucca nera: da lì in poi bastò un incontro con Danny Boyle e i giochi furono fatti. Vi è piaciuta la prova di Kate Winslet nei panni di Johanna Hoffman? Fatecelo sapere nei commenti! A proposito di scelte di casting, intanto, secondo Fassbender Christian Bale sarebbe stato uno Steve Jobs perfetto.