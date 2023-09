Steve Harwell, il cantante degli Smash Mouth è morto: ricordate le sue canzoni in Shrek?

Steve Harwell, ex frontman degli Smash Mouth (gruppo rock ricordato per brani come All Star, Walkin' on the Sun e I'm a Believer), è purtroppo venuto a mancare in data 4 settembre 2023, all'età di 56 anni.

Era il 2021 quando lasciò la band per problemi di salute. A ricordare il grandissimo artista è il suo manager, Robert Hayes.

"L'eredità di Steve vivrà attraverso la musica" ha dichiarato in una nota. "Con Steve, gli Smash Mouth hanno venduto oltre 10 milioni di album in tutto il mondo, scalando le classifiche con due singoli di successo, cinque nella Top 40 e tre nella Hot 100, a cui si aggiungono quattro album nella Billboard 200 e una nomination ai Grammy; per non parlare delle centinaia di collaborazioni cinematografiche e televisive, tra cui, naturalmente, quelle per Shrek!". Si riferisce ad I'm a Believer e All Star, presenti nell'iconica saga sull'orco verde. Per fare un tuffo nel passato, non perdetevi la nostra recensione di Shrek.

"Steve dovrebbe essere ricordato per la sua incrollabile concentrazione, così come per l'appassionata determinazione nel raggiungere le vette della celebrità" ha continuato Hayes. "E aver raggiunto questo obiettivo quasi impossibile con un'esperienza musicale tanto limitata rende il successo ancor più notevole, se possibile. I suoi unici strumenti erano il fascino e il carisma, oltre all'ambizione impavida e spericolata e ai cajones king-size. Steve ha vissuto una vita a tutto gas, al 100%. Prima di spegnersi, è bruciato brillantemente attraverso l'universo. Riposa in pace, con la consapevolezza che hai mirato alle stelle e hai colpito magicamente il bersaglio. Mancherà moltissimo a chi l'ha conosciuto e amato". A ricordarlo è anche il profilo Twitter/X degli Smash Mouth – trovate il post in calce alla notizia.

