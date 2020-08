Steve Guttenberg, che fine ha fatto l'agente Mahoney di Scuola di Polizia?

Questa sera va in onda su Iris Scuola di Polizia, il film cult 1984 che racconta le vicende di uno sgangherato gruppo di cadetti combina guai. Uno dei protagonisti di questa esilarante commedia è l'agente Mahoney, interpretato da Steve Guttenberg che ha preso parte a varie pellicole di successo tra gli anni '80 e '90.

Tutti ricorderanno la sue interpretazione di Tre scapoli e un bebè e Tre scapoli e un bimba ma anche i vari sequei di Scuola di Polizia. A parte qualche piccola esperienza nei thriller come La finestra della camera da letto, Gutenberg si è sempre dedicato ai family-movie e ha lavorato anche al fianco delle Gemelle Olsen in Matrimonio a quattro mani.

I primi anni 2000 hanno segnato il suo fisiologico declino come attore ma, ha debuttato alla regia dela comedy P.S. Your Cat Is Dead! in cui è apparso anche come protagonista. Molte sono state poi le comparsate in serie di successo, ricordiamo tra tutte Veronica Mars, Law & Order e La Vita seconda Jim.

Avrebbe dovuto prendere parte poi al terzo capitolo del film che lo ha reso noto al fianco di Tom Selleck e Ted Danson intitolato Tre uomini e una sposa ma, non se ne è fatto più nulla. Negli ultimi anni lo abbiamo visto in Sharknado 4 e soprattutto nella serie Ballers, dove ha preso parte alle ultime 3 stagioni dello show, recitando al fianco di The Rock-Dwayne Johnson.

Se siete curiosi di ripercorrere con noi i primi successi della carriera di Gutenberg date un'occhiata alla nostra recensione di Scuola di Polizia e godetevi lo spettacolo di una commedia demenziale d'altri tempi.