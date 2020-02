Steve, Diana e l'armatura dorata nelle nuove immagini di Wonder Woman 1984

Wonder Woman 1984 è uno dei film più attesi del 2020, e grazie a EW! possiamo dare un'occhiata alle nuove immagini e sentire cosa ha da raccontarci il cast di questa entusiasmante e psichedelica avventura.

Gal Gadot tornerà a vestire i panni (molto sgargianti in questo caso, armatura dorata inclusa) di Wonder Woman a.k.a. la Principessa delle Amazzoni, Diana Prince, nel sequel del film del 2017 diretto sempre da Patty Jenkins.

"Nel primo film, Diana non comprendeva le complessità del genere umano, mentre ora le coglie pienamente... Ama le persone, e credo che questa la chiave per il suo personaggio, sapete? Ha i poteri di una dea, ma ha il cuore di un umana" spiega l'attrice.

Un cuore che tornerà a battere per l'unico uomo in grado di catturarlo, lo Steve Trevor di Chris Pine, che ancora non sappiamo in che modo sia di nuovo tra noi: "Nel primo film, il mio personaggio era un soldato indurito dalla distruzione della guerra, che aveva assistito alla profonda depravazione di cui era capace l'umanità" racconta Pine "Qui Steve può stupirsi in maniera più positiva e gioiosa di ciò che lo circonda. Il mio ruolo questa volta è quello dell'amico, amante, ragazzo-diventato-guardia-del-corpo che cerca di aiutare meglio che può Diana nella sua missione. Sono come Watson per il suo Holmes".

Ma per un alleato che trova la nostra Diana, due villain si manifesteranno in cambio: Maxwell Lord (Pedro Pascal) e Chetaah (Kristen Wiig).

"[Lord] è venditore di sogni. È un personaggio che rappresenta una componente di quell'era, gli anni '80, che sapete, è tutto un 'Prendi quello che vuoi, come puoi. Ne hai tutto il diritto!' E a ogni costo, che rappresenta davvero una parte enorme della nostra cultura, e questo tipo di sfrontatezza... È avidità. È f*****a avidità, ovviamente. Ma è anche all'insegna di 'Come fai ad essere la versione migliore di te stesso? Come fai a vincere?' Quindi è decisamente il volto di quella versione del successo" elabora Pascal.

E se Diana non si farà incantare dal facoltoso Lord, qualcun altro invece ci cascherà in pieno... "Non ho mai interpretato qualcuno che entra in una stanza con la spavalderia di Cheetah. Specialmente dopo essere stata così insicura e autocritica come è il personaggio di Barbara Minerva all'inizio" confessa la Wiig, che come nei fumetti, partirà dall'essere amica di Diana, al farsi divorare dalla gelosia e dall'invidia nei suoi confronti.

"Sento come se Kristen qui interpreti un personaggio che è contemporaneamente a entrambi gli estremi dello spettro: è la tua amica calorosa, divertente, che sa essere interessante e gentile, ma poi si trasforma in un qualcosa di completamente differente. Sì, è capitato che sia una donna, ma viene direttamente da quella scuola di grandezza chè è il Gene Hackman di Superman, degli attori fantastici. Non l'ho pensata in termini di un villain donna, nonostante lo sia" afferma Patty Jenkins "E la vedo in questo modo anche per Wonder Woman. La componente femminile è rilevante, ma è anche semplicemente un'eroina, un'eroina universale".

